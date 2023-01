Morador foi quem encontrou o réptil e acionou a guarnição. Animal foi capturado e solto em uma região de mata no município.

Nesta sexta-feira (06), o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua unidade na cidade de Alta Floresta, foi acionado por volta das 09h30 via telefone 193 para atender uma ocorrência onde uma serpente jiboia estava no madeiramento de um telhado de uma área da residência do solicitante.

Com o auxílio da pinça de captura e o gancho, o animal foi removido do local e transportado para ser solto em reserva ciliar afastada do perímetro Urbano. Os bombeiros orientam para que as pessoas nunca tentem capturar os animais peçonhentos por conta própria.

O recomendado é acionar os bombeiros ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que são treinados para este tipo de captura.