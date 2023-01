Todo o material necessário será fornecido pelos organizadores; duração será de três meses

O projeto social “RealizAção Cultural Cuiabá” está com as inscrições abertas para aulas de balé infantil, dança de salão, violão, street dance e percussão alternativa (também chamada Anjos da Lata ou “bate lata”). As oficinas são gratuitas e realizadas no bairro São João Del Rei, em Cuiabá.

Como patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT), com realização da Associação Mato-grossense de Cultura (AMC) e apoio institucional e produção do Instituto Realize, todo o material necessário - violões e roupas para o balé - será fornecido pelo projeto, que terá duração de três meses. As inscrições podem ser feitas presencialmente até o dia 13 de janeiro, na Avenida Carlos Ador da Silva S/N.

No endereço está um galpão, cedido pela associação de moradores do bairro São João Del Rei, onde as aulas serão ministradas. As oficinas começam em 16 de fevereiro.

A iniciativa

O “RealizAção Cultural Cuiabá” é uma ação cujo foco é a promoção de atividades culturais e educacionais para crianças, adolescentes e/ou adultos. Sua base é o processo de aprendizado e desenvolvimento integral do ser humano - não apenas a formação artística do indivíduo, como também pontos como a sustentabilidade. A oficina Anjos da Lata, por exemplo, é realizada com instrumentos feitos a partir de lixo seco.

As aulas serão ministradas por professores com experiência em projetos socioculturais nas modalidades com inscrições abertas. Para cada modalidade, serão ofertadas 20 vagas.

Além das aulas em si, todo mês será realizada uma ação de socialização da comunidade com a realização do “Bailinho do Bairro”, ação que promoverá recreação por meio de shows ao vivo com bandas, intervenções artísticas como grafite e live performances, além de bebidas não alcoólicas e lanches.

São João Del Rei

A Região Sul de Cuiabá, onde os bairros São João Del Rei e adjacentes estão localizados, tem baixa oferta de ações socioculturais para a comunidade, seja para crianças, adolescentes e/ou adultos. Por isso, a definição do projeto se dá nesta região, sendo assim um importante fomento à economia criativa local, além de democratizar o acesso às práticas artísticas e promover o desenvolvimento social da região.

Mais informações sobre o projeto, as oficinas e inscrições podem ser obtidas por meio das redes socias da Associação Mato-grossense de Cultura – AMC e ainda pelos telefones (65) 98445-7732 (Gleibson) e (65) 99937-9350 (Henrique).

(Com informações da assessoria)