Os interessados em participar das oficinas de violão, canto coral, fanfarra, dança, teatro e pintura em tela, que são ofertadas pela Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Cultura e Juventude podem realizar suas matrículas.

As vagas são limitadas e essa inscrição pode ser realizada de forma presencial no Centro Cultural Helena da Riva, na Praça da Cultura. Os interessados devem procurar a coordenação, no período das 7h às 11h e das 13h às 17h.

“Assim como foi realizado no ano passado, para este ano teremos muitas atividades, sempre com foco na valorização da cultura de Alta Floresta. Procurem o Centro Cultural e façam sua matrícula”, convida a secretária de Cultura e Juventude, Eliza Gomes Machado. Para mais informações os interessados também podem ligar para o número 66 3903-1027.