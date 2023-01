Os altaflorestenses amantes de cultura e do conhecimento tem uma boa opção de lazer. A Galeria Inês Grade é um espaço público dedicado exclusivamente a exposições de artes visuais, que desde sua fundação tem uma vasta agenda, que contou, inclusive, com o “Concurso Municipal de Desenho”.

Atualmente o local está ocupado com os resultados dos trabalhos dos alunos e alunas da Escola Municipal de Artes, e fica aberta ao público para visitação até o fim do mês de fevereiro, no período das 7h às 11h e das 13h às17h. Esse equipamento artístico está localizado no Centro Cultural Helena da Riva.

“Com apoio do prefeito de Alta Floresta estamos conseguindo disponibilizar para a população opções de lazer e cultura. Além de levar informações e conhecimento, conseguindo atender as famílias e fortalecer esse vínculo da cultura com a população”, finaliza a secretária de Cultura e Juventude, Eliza Gomes Machado.