No próximo dia 10 de fevereiro será realizada, na Praça do Avião, a 12ª edição da Varanda Criativa. Essa que é uma Feira Cultural e Gastronômica. Para os interessados em participar, as inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Juventude, através do número (66) 3521-9880.

A secretária de Cultura e Juventude, Eliza Gomes Machado, fala da importância desta iniciativa. “A Varanda Criativa é um evento que busca a valorização dos artesãos de Alta Floresta, além é claro, transforma-se em um ponto de encontro das famílias. Não podemos esquecer da gastronomia. Essa é um espaço para os nossos talentos”, explica.

O evento será realizado, conforme já citado acima, no dia 10 de fevereiro, das 18h às 21h, na Praça da Cultura. Em média, segundo dados da Secretaria de Cultura e Juventude, cada edição reúne 500 visitantes e 50 expositores.

Importante lembrar que as vagas para os artesãos são limitadas. Também é disponibilizado um palco para os talentos locais. Para a utilização do palco aberto também é preciso fazer uma inscrição. Podem utilizar o espaço artistas, grupos, instituições e educadores físicos, que queiram realizar apresentações artísticas, performances e “aulões”, durante o evento.