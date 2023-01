As apresentações serão realizadas no dia 1º de fevereiro no Cine Teatro Cuiabá, e no dia 03 de fevereiro no Centro de Eventos “Maria Shofia Leite”, em Cáceres

O Cine Teatro Cuiabá recebe, nesta quarta-feira (1ª.02), às 19h, a 12ª Mostra de Cenas da MT Escola de Teatro. O evento conta com a participação de alunos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Teatro e tem entrada gratuita, com distribuição dos ingressos na bilheteria do teatro. O público também poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis.

A Mostra é o resultado das atividades realizadas no último semestre do Curso Superior de Tecnologia em Teatro. Três núcleos de estudantes farão apresentações de suas peças, com duração de até 30 minutos cada, com o tema "Juventude anos 1980 e 2020", com foco nas realidades vividas, paralelamente, entre os jovens de ambas as épocas.

Nos intervalos entre as peças, o público poderá conferir apresentações de Sarah Mitch, Ballroom MT, Lívia Freire, Yasmin Moreira, Sofia Mel, Ebun Bejide e Paulo Fabio.

“O evento tem o intuito de apresentar ao público o resultado das aulas, das vivências e das pesquisas artísticas durante o semestre”, pontua diretor artístico da MT Escola de Teatro, Flávio Ferreira.

São apresentadas pequenas peças que foram desenvolvidas nas aulas, dentro das sete ênfases artísticas que fazem parte do curso: atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e produção cultural.

O Curso Superior de Tecnologia em Teatro é realizado em parceria entre Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e a Associação Cultural Cena Onze.

Cáceres

O polo da MT Escola de Teatro em Cáceres vai realizar a sua 1ª Mostra de Cenas no dia 3 de fevereiro (sexta-feira), às 20h, no Centro de Eventos “Maria Shofia Leite” (SEMTC). A mostra é um marco e contará com participação da primeira turma do curso, que teve início em 2022. Os ingressos são gratuitos e o público também poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis.

Confira abaixo os espetáculos a serem apresentados:

Cuiabá

NÚCLEO 1 - Juventude, um mito.

NÚCLEO 2 - Quem São Vocês?

NÚCLEO 3 - Barbárie - Um mar de ilusões

Cáceres

NÚCLEO 1 - A Entrega

NÚCLEO 2 - Estações

NÚCLEO 3 – Rogai por nós