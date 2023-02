A seleção de bolsistas será no dia 11 de fevereiro; as aulas começam na sequência e seguem até maio

Ao todo 100 crianças e jovens terão a oportunidade de estudar ballet clássico gratuitamente em um dos centros mais importantes de dança de Mato Grosso, a Companhia das Artes e Associados. As inscrições estão abertas até o dia 10 de fevereiro e as aulas ocorrem na sede da Cidarta, no Goiabeiras Shopping. A bolsa integral inclui uniforme de ballet clássico e figurinos de dança para o espetáculo de encerramento das atividades.

A seleção ocorrerá no dia 11 de fevereiro, em três horários: das 14h30 às 15h30, para crianças dos 10 aos 12 anos; das 15h30 às 16h30, de 13 a 15 anos e das 16h30 às 17h30, para jovens entre 16 e 18 anos. Já o resultado da seleção sai em 13 de fevereiro. Logo depois, serão definidos os dias e horários das aulas. O encerramento do projeto, com apresentação especial ao público, será no dia 13 de maio, no Espaço Cultural do Shopping, das 17h às 18h30.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Cidarta e o edital, além de mais informações podem ser solicitados via WhatsApp (65) 99943-7748 e telefone 3322-2426. Esta iniciativa voltada à formação integra pacote de ações da XV Mostra de Dança. O projeto recebe incentivo do Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e conta com apoio cultural do Grupo Caroline e Goiabeiras Shopping.

Desenvolvimento da Dança em MT

Por mais de quatro décadas a Cidarta tem contribuído para o desenvolvimento da arte da dança, processos de formação e fomento ao mercado. Foram executados diversos projetos culturais ao longo de sua existência. O produtor e diretor da XV Mostra de Dança de MT, Kelson Panosso, destaca que a Cidarta promove intercâmbios com artistas, professores, coreógrafos e mestres da dança com reconhecimento nacional e internacional, que também endossam o programa de formação.

Panosso relembra a primeira edição do programa educativo, realizado no ano passado, no qual 40 alunos, entre crianças e jovens, foram contemplados com bolsa integral. Ele realça que o incentivo do governo para o projeto é essencial para a iniciativa titulada “Dança – Uma oportunidade de aprendizado”.

“Esse é um projeto com incentivo do governo e é prova de que quando o poder público fomenta a cadeia produtiva, as oportunidades se multiplicam. A cultura é um instrumento de transformação social. Os alunos que tivemos no ano passado foram fonte de inspiração para gente, com dedicação e disciplina impecáveis. Foi emocionante ver novos talentos despontando”.

O projeto visa, assim, incentivar crianças e jovens para a qualificação em dança, por meio de metodologia internacional de ensino. “É um estímulo para o desenvolvimento futuro de uma carreira, para o aprimoramento cultural e artístico daqueles que almejam um dia tornarem-se bailarinos (as), professores ou mesmo desenvolverem outras atividades dentro deste panorama tão rico que é a dança”, explica Kelson Panosso.