Na sexta-feira, dia 10, foi realizada na Praça do Avião, a 12ª Edição da Varanda Criativa. O evento, como tradicionalmente aconteceu, atraiu famílias, em um ambiente saudável e com presença das famílias. Durante três horas de eventos, o público pode acompanhar apresentações culturais, além de prestigiar os artesãos locais e se deliciar com as barracas gastronômicas.

A microempreendedora Maiara Barbosa Marques Vieira, que participa das edições da Varanda Criativa, diz que esse evento representa muito para os expositores. “Acredito que esse evento representa muito para todos que estão aqui. Depois que comecei a participar minha renda familiar melhorou”, comemora. Segundo ela, que comercializa pratos tipos do Estado do Pará, a Varanda Criativa, trouxe um universo de possibilidades.

Para estar última Varanda Criativa cerca de 30 artesãos participaram. Segundo a Secretaria de Cultura e Juventude, ao todo mais de 100 artistas locais estão cadastrados e aptos para participar deste evento que ocorre mensalmente.

Para a artesã, Aliete Severo da Silva, participar do evento, significa divulgar seu trabalho e prospectar novos clientes. “Faço artesanato e temos esse momento para mostrar nossos trabalhos. Além das pessoas que compram aqui, também tenho casos de pessoas conversam com a gente aqui e posteriormente efetuam a compra”, explica.

A secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, explica que a Varanda Criativa, veio para valorizar o talento dos artistas da cidade. “A Varanda Criativa veio para valorizar os artistas da cidade. Todo esse trabalho foi muito bem recebido”, finaliza.