Na noite de ontem, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Cultura e Juventude, realizou um encontro com os artesãos que participam da Varanda Criativa. A reunião foi no Centro Cultural. O encontro, além de colocar ideias em pauta, também serviu para fazer um balanço do primeiro ano do evento.

Para a varandeira – termo utilizado entre os participantes do evento, Geneci Alves, 34, a Varanda Criativa trouxe um leque imenso de oportunidades. “É um evento que agrega valor para as mulheres de Alta Floresta. É um evento que promove a inclusão das pessoas”, afirma.

Ainda de acordo com Geneci, ao realizar este encontro, a Secretaria de Cultura e Juventude, possibilita que novas ideias sejam colocadas em pauta. “Aqui podemos debater melhorias que podem ser aplicadas no funcionamento da varanda. Ao melhorar o evento, podemos agregar valor aos nossos produtos”, argumenta.

Para o varandeiro Davi Vale Rocha, 32, a Secretaria de Cultura e Juventude, ao realizar este momento, possibilita aos varandeiros estreitar o convívio. “Serviu para nos conectarmos. Quando estamos vendendo, estamos na nossa varanda, não sabemos dos anseios e necessidades dos outros varandeiros. Aqui, posso expor minha ideia, e isso pode contribuir para que o meu vizinho de varanda possa vender mais. Esse momento nos possibilita essa interação”, afirma.

Durante o encontro foram debatidas ideias que podem contribuir com o crescimento e fortalecimento da Varanda Criativa. Para os próprios dias algumas ações devem ser lançadas com objetivo de aproximar ainda mais o público dos artesãos participantes.