Estande de MT recebeu apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e é um dos maiores do evento, realizado em Santa Catarina

Artesãos mato-grossenses expõem, pela primeira vez, produtos da cultura do Estado na 56ª Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Feincartes), realizada até o dia 28 de maio, no Centro de Convenções, em Florianópolis (SC). O estande de Mato Grosso, financiado com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), é um dos maiores do evento, em número de peças expostas.



Ao todo, 40 artesãos mato-grossenses divulgam os produtos a centenas de visitantes na capital de Santa Catarina. Além da arte indígena, cuiabana e pantaneira, eles também apresentam Mato Grosso por meio de retratos das belezas naturais do Estado e de elementos da flora e fauna mato-grossenses.



“Pela primeira vez Mato Grosso participa de uma feira na região Sul e, ainda, com recursos do Governo do Estado. Isso representa a valorização da atual gestão com o nosso trabalho e nossos produtos. Em outras épocas, dependiamos somente de recursos do Governo Federal, e esse apoio do governo estadual, em destinar recursos em uma feira internacional, no nível dessa, é algo que nos motiva. Estamos muito felizes em mostrar nosso Estado na Feincartes.

É uma grande oportunidade ter esse espaço, tão disputado e prestigiado pelos grandes apreciadores de artesanato”, afirmou a coordenadora do Programa de Artesanato de Mato Grosso, Lourdes Sampaio.

Os artesãos mato-grossenses fazem parte dos mais de 230 expositores presentes na Feincartes, que reúne peças de 17 estados brasileiros e de 15 países. Compõem a comitiva mato-grossense expositores de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Barra do Bugres, Poconé, Chapada dos Guimarães, Porto dos Gaúchos, Poxoréu e Canarana.

Em três dias de feira, os artesãos do Estado já comercializaram cerca de R$ 30 mil com a venda de peças que variam entre R$ 10 a R$ 4,5 mil. Quem visitar a exposição encontrará produtos exclusivos, confeccionados em madeira, cerâmica, cestaria, dentre outros.