Alta Floresta receberá no próximo dia 31 de maio, às 19h, na Praça da Cultura o Cine Senar. Essa que é uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MT), em parceria com o Sindicato Rural, Sistema Famato e Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Cultura e Juventude. Vale destacar que o evento é gratuito.

Por iniciativa do Senar/MT e apoio de parceiros essa iniciativa busca proporcionar cultura à população de cidades do interior do Estado. Criado em 2014, segundo o Senar/MT, essas sessões itinerantes de cinema objetivam democratizar o acesso das pessoas ao cinema.

O projeto foi criado em 2014, onde já foram atendidas mais de 50 mil pessoas. Nos próximos dias será divulgada a programação.