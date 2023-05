Será realizada amanhã, quarta-feira, às 19h, na Praça da Cultura, o Cine Senar, essa é uma iniciativa do Senar, em parceria com o Sindicato Rural, Sistema Famato e Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Cultura e Juventude.

O “Sing 2” é uma animação da Universal Pictures e Illumination – mesmo estúdio de Meu Malvado Favorito. O enredo da animação tem como palco a cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrenta seus medos, fazem novos amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente.

Essa ação busca proporcionar cultura à população de cidades do interior do Estado. Esse projeto foi criado em 2014, e está democratizando o acesso das pessoas ao cinema. Ainda de acordo com o Senar, desde sua criação já foram atendidas mais de 50 mil pessoas.