A prefeitura Municipal de Alta Floresta através da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, lançou na manhã desta segunda-feira a Terceira Edição do Concurso Municipal de Desenho. As inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de setembro e a entrega da premiação para os vencedores ocorrerá no dia 6 de outubro. O lançamento contou com a presença da Secretária de Cultura Elisa Gomes, da Vereadora Ilmarli Teixeira e da Dr. Janice Mesquita, Juíza da Vara do Trabalho de Alta Floresta.

O tema do concurso é “Trabalho Infantil”, a escolha teve como inspiração o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho), e tem como objetivo a conscientização de toda a comunidade sobre esta problemática social, bem como a oportunidade das escolas, famílias e espaços de convivência das crianças e adolescentes refletirem e debaterem sobre as consequências do trabalho infantil.

Para a Secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes, o concurso tem por finalidade estimular a criatividade e a expressividade artística especialmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como trazer o tema do “Trabalho Infantil” ao debate num estímulo e conscientização.

“Estamos realizando este lançamento neste dia 12 de junho, porque hoje é o dia de conscientização do trabalho infantil e nós da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude também nos preocupamos em levar está temática a discussão e a reflexão de todos. Nas edições anteriores tivemos um número significativo de crianças que apresentaram seus trabalhos, no ano passado foram mais de 400 desenhos expostos, e este ano, nossa expectativa é que seja ainda maior”, disse a Secretária de Cultura Elisa Gomes.

A Juíza da Vara do Trabalho, Dra. Janice Mesquita, disse que está temática do Trabalho Infantil tem que ser discutida e levado a sério em todo o país. “O Brasil não é só Alta Floresta e o País tem um compromisso internacional para o combate do trabalho infantil. Esta data não é para se comemorar, mas de reflexão sobre as necessidades de nossas famílias, escolas, professores de estarem envolvidos e refletindo sobre este tema para o combate do trabalho infantil. Às vezes ouvimos que é melhor a criança estar trabalhando do que na rua, mas isso é um paradigma equivocado. Nós precisamos dizer que é melhor a criança estar na escola do que na rua”, reflete Dra. Janice Mesquita.

A Dra. Janice também faz um alerta sobre essa problemática. “Devemos incentivar as nossas crianças a romperem com o ciclo de pobreza e continuar estudando o máximo que puderem para só depois começar a trabalhar, porque aí vem o cansaço, desânimo, só pensamos em ganhar dinheiro e isso acaba atrapalhando a vida acadêmica”, enfatiza Dra. Janice.

PARTICIPAÇÃO - Este ano poderão participar da 3ª Concurso de Desenho os alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental I e II (1º ao 3º Ano – 1º Ciclo) (4º e 6º Ano – 2º Ciclo) 7º ao 9º Ano 3º Ciclo) da rede pública e privada.

PREMIAÇÃO – O primeiro colocado de cada ciclo ganhará uma bicicleta, o segundo colocado também de cada ciclo, ganhará um Skate e o terceiro colocado receberá kits escolares.

A novidade na premiação será para o professor que mais se dedicar a organizar a classe e promover esta temática em sala-de-aula, bem como tiver maior número de trabalhos premiados entre seus alunos, este professor ganhará um Tablet.

A premiação dos primeiros colocados, bem como, o tablet para o professor é um oferecimento da Justiça do Trabalho, através da Dra. Janice Mesquita, Juíza da Vara do Trabalho.