A Prefeitura de Alta Floresta por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, está com as inscrições abertas para o concurso de quadrilhas juninas, que será realizado na Praça da Cultura, nos dias 23, 24 e 25 de junho, promovendo um verdadeiro desfile da tradição, que é sinônimo inequívoco dos festejos mais esperado do calendário brasileiro.

Para a Secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, o concurso de quadrilha tradicional é importante para preservar esse bem cultural e imaterial. “O mais importante da festa junina é resgatar e preservar a cultura popular, a festa junina além do entretenimento para as famílias é também o resgate da cultura popular”.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura e Juventude, localizada na Travessa Wagner Roberto Marinho, (praça da Cultura). Os interessados têm até 20 de junho, das 7h às 11h e das 13h às 17h, para realizar inscrição.

Além das quadrilhas tradicionais a população ainda poderá desfrutar de três noites com muitas comidas típicas e brincadeiras. “As quadrilhas e as entidades com as comidas típicas é que são responsáveis por trazer essa resgate folclórico que é festa junina”, pontua Elisa Gomes.

PREMIAÇÃO

A Secretaria de Cultura e Juventude premiará as quadrilhas campeãs do concurso com valor de R$ 1 mil, as vice-campeãs com R$ 500,00. “Sabemos que o prêmio é pequeno, mas o mais importante é resgatar essa cultura, manter a tradição e proporcionar a interação da comunidade local com o arraiá”, finaliza Elisa Gomes.