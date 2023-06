A artista plástica Dayana Trindade, residente em Cuiabá, foi a única artista plástica de Mato Grosso selecionada para o 8º Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein. O evento, que começou dia 17/06 e vai até 2 de julho, traz o trabalho de mais outros 55 artistas brasileiros, dentre eles, Crânio, Eduardo Kobra e Bruno Portella – artistas já reconhecidos internacionalmente.

A temática da exposição é “Futebol Arte”, na curadoria realizada por Bruno Portella e Petra Buchell, Trindade desenvolveu a peça denominada “Raízes Pantaneiras”, na qual retrata a beleza da onça-pintada e a paixão nacional pelo futebol.

A ideia foi unir o tema da exposição com o trabalho da artista inspirado na fauna e na flora da região pantaneira.

“Gosto muito de viajar pelas terras mato-grossenses, pois é o cenário que me inspira. Amo retratar as araras, tuiuiús, árvores, jacarés, peixes e a bela onça-pintada, e esse felino simboliza os jogadores – porque ambos precisam ser fortes e determinados para proteger sua área”, afirma Dayana Trindade.

Nascida em Campo Grande (MS), Dayana se mudou para Cuiabá na década de 90, sem perspectiva de seguir carreira nas artes plásticas, foi contagiada pela alegria e a hospitalidade da região, que despertou a vontade da jovem em voltar a pintar, ofício incentivado pela avó materna.

“Sempre amei a arte, e o desenho artístico sempre fez parte da minha vida. Quando me preparava para o vestibular, não havia cursos de formação superiores destinados à arte no estado que eu residia. No entanto, a arte percorria meu cotidiano, já que eu desenhava nos cadernos, em murais e em madeira”, diz Trindade.

Em Cuiabá, ela começou a exercer diariamente o desenho e a pintura, a partir de cursos básicos e de técnicas contemporâneas, “a arte foi tomando características mais livre, e os formatos foram mudando através das experiências do cotidiano e das vivências na natureza. Dentre as séries que fui desenvolvendo, a pintura em tela se destacou com uso de espátula e pincel em tinta acrílica”.

A artista faz parte da ARTEMAT (Associação de Artistas Plásticos de Mato Grosso), na agenda promovida pela entidade, está a exposição semanal no espaço de Cultura na Câmara Municipal de Cuiabá, e em breve mais de 30 artistas devem expor coletivamente em Cáceres, no evento da Feira Internacional de Turismo do Pantanal-FIP, realizada entre os dias 04 à 09 de julho.

Sobre o 8° Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein

Casa Brasil Liechenstein foi fundada em dezembro de 2012, como uma associação não governamental, sem fins lucrativos, localizada em Liechtenstein na Europa, com a finalidade de promover e divulgar a cultura, literatura e as artes brasileiras.