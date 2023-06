Com direito a muita animação e grande participação do púbico, ontem, sexta-feira, dia 23 de junho, foi realizada a primeira noite do Arraiá da Floresta. Além da organização, as barracas de comidas típicas e apresentações, mostraram a força do Arraiá da Floresta.

“O Arraiá é um evento muito bem organizado, onde foi pensado uma estrutura completa. Essa é a segunda vez que eu participo. Parabenizo a prefeitura pela organização e a comunidade pela participação”, afirma o altaflorestente, Alan Gabriel Vieira.

Para o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Claudinei de Souza Jesus, o Arraiá da Floresta é um espaço para a família altaflorestense. Ainda de acordo com ele, a Prefeitura, através das suas secretarias e do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, estão de parabéns pela organização.

A secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, durante abertura do evento destacou que tudo foi pensado com carinho para que as famílias tenham um momento de lazer e diversão. Também durante o evento alguns artesãos do Projeto Varanda Criativa estarão expondo os seus produtos.

Durante a cerimônia oficial de abertura do evento, a primeira-dama e gestora do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Gamba, fez um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para realização da festa. “Quero agradecer a todos, sem exceção pelo esforço e dedicação. Ninguém faz nada sozinho e a nossa equipe mostrou porque nossa gestão está fazendo tanto. Gratidão a todos”, agradeceu.

Para o prefeito Chico Gamba, organizar o Arraiá da Floresta, é fazer uma festa para amigos. “Se estamos como prefeito é porque eles nos deram esse voto de confiança. Estamos retribuindo com muito trabalho e lazer para nossas famílias. O Arraiá é isso, é um espaço para a família. É uma festa para a família altaflorestense.

Na primeira noite, além das quadrilhas, também foi realizado show com Odair Vieira, uma praça de alimentação foi criada e nela muitas comidas e bebida típicas, sob responsabilidade das instituições beneficentes. Para a segunda noite de festa, também serão realizadas quadrilhas e show com Alisson Marques.

Os secretários municipais Robson Quintino [Governo, Gestão e Planejamento], Paulo Moreira [Fazenda], Roberto Patel [Infraestrutura e Serviços Urbanos], Lucinéia Martins de Matos [Educação], Pedro Salustiano [Esporte e Lazer], além dos vereadores Francisco Ailton, Marcos Menin e Ilmarli Teixeira, estiveram presentes.