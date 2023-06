Arraiá das Estrelas sagrou-se bicampeã na categoria de quadrilha adulto

No domingo, dia 25 de junho, foi realizada a última noite de festividades do Arraiá da Floresta. Essa foi uma iniciativa da Prefeitura, através do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta e secretarias municipais. Como havia acontecido nas duas noites anteriores, a terceira e última noite de festividades foi sucesso de público e animação.

Para Ivone dos Santos, moradora do bairro Cidade Alta, o Arraiá é um momento de lazer. “Vim pra cá com a família e amigos. Aqui o ambiente é muito bom. Temos muitas famílias. Realmente, é um espaço de lazer”, elogia.

Também no domingo foi divulgado o resultado do concurso de quadrilhas, onde na categoria infantil a Escola Municipal Arte de Aprender levou o troféu de primeiro lugar, e a Escola Municipal Prof.ª Vilma Dias da Silva de Freitas, em segundo. Na categoria adulto o terceiro lugar ficou com a Unemat; o segundo lugar ficou com a Escola Militar Dom Pedro II, e, em primeiro lugar, ficou com o Arraiá das Estrelas, da Escola Estadual Jaime Veríssimo de Campos Júnior.

Além da divulgação do concurso de quadrilha, foi realizado show regional com Alan Figueiredo. Assim como nas noites anteriores, tivemos a praça de alimentação, com comidas e bebidas típicas.

Para o vereador Oslen Dias dos Santos – o Tuti –, esse foi um momento para a população. O presidente da Câmara de Vereadores, durante o encerramento destacou o empenho da Gestão Municipal em proporcionar uma festa da magnitude do Arraiá da Floresta.

“Estou muito feliz com tudo. Foi tudo um sucesso. A nossa equipe da prefeitura está engajada. Você vê o sorriso e alegria nas pessoas, isso renova nossas energias”, comemora a primeira-dama e Gestora do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Gamba.

Para o prefeito, assim como na sexta-feira, a noite de sábado foi de grande sucesso. “As pessoas estavam conversando, dançando, rindo e isso é muito bom. Estamos trabalhando para ver essa alegria das famílias”, finaliza o prefeito.