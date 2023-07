A Secretaria Municipal de Cultura e Juventude está com as inscrições abertas para a 1ª Oficina de Férias voltado para o público infantil, que acontece no Centro Cultural. As oficinas serão realizadas de 17 à 21 de julho d2 2023, período de férias escolares.

As oficinas acontecerão no período matutino e vespertino com diversas modalidades culturais: slime, artes cênicas, dança, artes visuais, karaokê, mão na massinha, contação de histórias, festival de brincadeiras e máster chef kids. As atividades são voltadas para as crianças entre 7 e 12 anos.

Em 2022 a Secretaria de Cultura promoveu uma tarde de Máster Chef Kids que contou a participação de 25 crianças. “Ficamos muito felizes com o máster chef do ano passado, muitas pessoas procuraram depois querendo que os filhos participassem, então esse ano faremos em 2 dias para oportunizar outras crianças”, destaca Elisa Gomes, Secretária de Cultura.

As inscrições são limitadas e vão até o dia 13 de julho, das 8h às 11h e 13h às 17h, presencialmente na coordenação da Escola Municipal de Artes e na Biblioteca Municipal Dr. Ruy Ramos localizado na Secretaria de Cultura e Juventude. Para maiores informações whatsapp 66 3903 1029.