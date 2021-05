Cultura 01/05/2021 05:23 Cida Rodrigues | Secel-MT Secel prorroga prazos para execução e prestação de contas de projetos da Lei Aldir Blanc Novo termo de prorrogação foi publicado nesta nesta sexta-feira (30.04) Foto por: Divulgação A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) publicou nesta sexta-feira (30.04) o 2º termo de prorrogação do prazo para execução e prestação de contas dos projetos culturais aprovados nos editais da Lei Aldir Blanc. Com a publicação, fica previamente aprovada a atualização do cronograma de execução dos projetos desde que a entrega física dos documentos necessários para a prestação de contas seja realizada até 31 de dezembro de 2021. O termo de prorrogação também possibilita a alteração no formato da realização da ação, de online para presencial ou vice-versa, considerando os protocolos de segurança sanitária e decretos municipais para prevenção dos riscos à disseminação da covid-19. A medida foi possível porque o decreto federal 10.683, de 20 de abril de 2021, prorroga também o prazo para que Estado e Municípios apresentem o relatório de gestão final. Ao propiciar a ampliação do período de execução e prestação de contas, a Secel reitera seu compromisso em amparar o setor produtivo da cultura, que ainda sofre impactos econômicos significativos por conta dos esforços necessários ao enfrentamento à pandemia. O 2º termo de prorrogação está disponível no site www.cultura.mt.gov.br como anexo dos cinco editais promovidos pela Secel com recursos da lei Aldir Blanc. Link direto AQUI.

Voltar + Cultura