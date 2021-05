Cultura 28/05/2021 19:18 Ceramistas de MT preparam exposição ‘III Mostra Cerâmica do Mato’ Dia do Ceramista é comemorado nesta sexta-feira (28). Tem início no dia 10 de junho a III Mostra Cerâmica do Mato, exposição, idealizada no formato virtual, no site www.ceramistasdomato.com.br, realizado pelo coletivo Ceramistas do Mato, criado em 2016 e que neste ano conseguiu o financiamento por meio da Lei Aldir Blanc - via edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Os artistas que compõem a mostra representam várias regiões de Mato Grosso, com ateliês em Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Sorriso e Tangará da Serra. Comemorado nesta sexta-feira (28), o Dia do Ceramista é dedicado ao profissional que se dedica a uma das mais antigas linguagens artísticas, que remonta o período neolítico, conserva nos dias atuais, uma prática intrínseca ao desenvolvimento humano. Ao dominar o fogo o homem passou a criar seus próprios utensílios, misturando a argila com água e depois a queimando. Na atualidade, além de utensílios utilitários, as mentes criativas dos artesãos dão asas à imaginação, gerando novas formas e peças inspiradas por culturas diversas: da tradicional à pop. Mato Grosso possui uma produção efervescente que aposta nos modos tradicionais, mas que também ousa por sua subjetividade. O estado tem muitos artistas a serem celebrados neste dia 28 de maio, o Dia Nacional do Ceramista. Eles têm origens diversas, sotaques diversos e formações variadas, mas todos são dotados de habilidade artística. De uma sensibilidade, que ao que parece, têm o coração nas mãos e cada uma de suas peças guarda um pouco de sua alma.

