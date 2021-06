A Secretaria de Cultura e Juventude lançou neste sábado, 12 de junho, o Concurso Municipal de Desenho com o tema “A Criança e o Brincar”, a data escolhida oportunamente por ser o dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O concurso tem o objetivo de estimular a criatividade e a expressividade artística especialmente as crianças e adolescentes em idade escolar.

Poderão participar do concurso alunos devidamente matriculados em escolas públicas e particulares, que estão cursando o ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano). A secretária de Cultura, Elisa Gomes destaca a importância da discussão no ambiente de convivência, “é um momento também das famílias, dos pais, dos amigos também fazerem um debate sobre esta temática tão importante e tão séria que é o trabalho infantil”.

Os desenhos para o concurso devem ser inspirados na temática “A Criança e o Brincar”. Os alunos terão de desenhar à mão livre e deve ser inédito. O desenho deverá ser individual e apresentado no papel A4, contendo nome do autor, escola, turma que está matriculado e número de telefone para contato. Os participantes do concurso devem obedecer a todas as cláusulas do regulamento disponível no site da Prefeitura.

Os desenhos serão avaliados seguindo três critérios: originalidade/criatividade, impacto visual e apresentação e organização. Do dia 02 ao dia 08 de julho uma comissão avaliará os desenhos entregues e no dia 09 será divulgado o resultado pelas redes sociais da Secretaria de Cultura. Todos os trabalhos irão compor uma exposição organizada pela Galeria de Arte Inês Grade. Ao todo nove alunos serão premiados.

O concurso de desenho “A Criança e o Brincar” conta com o apoio dos órgãos de defesa a criança e ao adolescente. O lançamento contou a presença da secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, do diretor de Cultura e Juventude, Valdir Garcia, da primeira-dama e gestora do projeto “Eu amo e cuido de Alta Floresta”, Vilma Gamba e da presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Elaine Pilegi.