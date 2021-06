Cultura 15/06/2021 16:10 G1MT Prefeito de Nova Bandeirantes cobra segurança e diz que na ALMT tem mais PMs do que em todo extremo norte Durante o assalto que ganhou repercussão nacional, mais de 30 pessoas foram feitas reféns por 10 homens armados e que estavam usando roupas camufladas. O prefeito de Nova Bandeirantes, a 997 km de Cuiabá, César Augusto Perigo, afirmou que já pediu ao governo estadual reforço na segurança da cidade, onde uma quadrilha, no estilo Novo Cangaço, atacou duas agências bancárias no dia 4 de junho. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) afirmou, por meio de nota, que é sensível a essa questão de reforço no efetivo. No entanto, aguarda autorização do governo para que se possa realizar concursos públicos na área. Até o momento, não há previsão. O prefeito afirma que em Cuiabá, só na Assembleia Legislativa, há mais policiais do que em toda a região do extremo norte do estado. “Hoje Nova Bandeirantes tem quatro investigadores da Polícia Civil e seis policiais militares para cuidar da segurança de 21 mil habitantes. Se olharmos a quantidade de policiais que atuam na região da Assembleia Legislativa, por exemplo, vemos que o número é muito maior do que os policiais que atuam em toda nossa região. É um verdadeiro descaso do estado”, desabafou. Conforme o prefeito, a região tem crescido devido à pecuária, agricultura e garimpo. “A população fica apreensiva, porque aqui sempre foi uma cidade pacata e agora passamos por isso”. De acordo com a Polícia Militar, durante o assalto que ganhou repercussão nacional, mais de 30 pessoas foram feitas reféns por 10 homens armados e que estavam usando roupas camufladas. Alguns moradores foram colocados nas carrocerias das caminhonetes usadas pela quadrilha. No assalto, ao estilo Novo Cangaço, os criminosos renderam clientes e funcionários, utilizando-os como escudo humano em frente à duas agências de crédito. Neste tipo de crime, os grupos armados costumam atacar os bancos no período noturno, mas, desta vez, o crime acontece durante o dia. No dia 10 de junho, quatro assaltantes de banco foram mortos em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Eles estavam escondidos em uma região de mata há seis dias. A Polícia Militar recuperou R$ 164.731,25 do dinheiro roubado das cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob, alvos dos ataques da quadrilha no dia 4 de junho, em Nova Bandeirantes. Com os suspeitos foram encontradas roupas militares, armas e parte do dinheiro do roubo. As buscas vão continuar até chegar a todos os envolvidos no crime da modalidade de Novo Cangaço. De acordo com a PM, a equipe do Bope foi surpreendida por tiros e iniciou-se um confronto armado. Quatro suspeitos foram atingidos, foram levados ao Hospital Municipal de Nova Bandeirantes, mas não resistiram aos ferimentos. A operação também continua por tempo indeterminado, com barreiras nos locais onde houve relatos de indícios e informações de presença de criminosos. Três dos quatro suspeitos de assalto em banco que foram mortos em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na quinta-feira (10) foram identificados, segundo o Bope. Maciel Gomes de Oliveira, de 37 anos, Romário de Oliveira, de 35 anos, e Luiz Miguel Melek, de 40 anos, são suspeitos de terem participados do assalto e estavam escondidos em uma região de mata há seis dias.

