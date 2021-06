Cultura 25/06/2021 08:54 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem embriagado é detido depois de mostrar órgão genital em estabelecimento comercial Um homem foi detido, após mostrar o órgão sexual para as pessoas que estavam no estabelecimento comercial no bairro Cidade Alta em Alta Floresta. O Homem, de 40 anos, foi detido por uma equipe do 8º BPM, após receber a denúncia de que o suspeito estaria no local causando confusão. No local a PM encontrou o homem embriagado e exaltado, em conversa com a comunicante a mesma relatou que, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica no e em determinado momento passou a assediar as demais mulheres que se encontravam no estabelecimento tentando agarra-las sendo impedido pelos companheiros das mulheres. Então o suspeito abriu sua bermuda tirando seu órgão genital e mostrando para as pessoas que lá estavam. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

