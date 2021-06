Gravado em Cuiabá, o curta-metragem “O Menino e o Ovo”, de Juliana Capilé, foi selecionado para a sétima edição do Cine Caramelo - Festival Infantojuvenil de Cinema de Porto Alegre. As produções selecionadas para serem integradas à mostra foram divulgadas nesta quarta-feira (23).

Os critérios da comissão de seleção foram as qualidades artística e técnica dos títulos. A relevância temática das obras também foi um ponto importante nas decisões, buscando garantir diversidade cultural e de gênero e apresentando temas como consciência ecológica, valorização da amizade, convivência entre gerações e afeto.



“Para nós, foi muito importante buscar temáticas reflexivas, como a diversidade e a consciência ecológica. Também queríamos filmes que abordassem a amizade e que proporcionassem muita diversão para o público”, afirma Fernanda Wagner, coordenadora de produção do Cine Caramelo.



A comissão de seleção foi formada por Cristovam Muniz Thiago, curador do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, Diego Baraldi, programador de cinema, pesquisador e professor do Curso de Comunicação Social da UFMT e Lilian Solá Santiago, documentarista, professora e coordenadora do Curso de Cinema do CEUNSP – Salto/SP e conselheira do Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino em Cinema e Audiovisual.

Além de “O Menino e o Ovo”, a comissão selecionou outras 19 produções. São as seguintes: “A Menina e o Velho”, “A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças Contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira”, “Antes vire pó”, “Aurora - A rua que queria ser um rio”. “A Vida é coisa que segue”, “Colmeia”, “Diário de Pilar”, “Foguete”, “Fome”, “Hornzz”, “Livre-se” “Me Liga na Lata - Maranhão”, “Muda”, “O Celaticomus”, “O Menino das Estranhas”, “O papagaio e a pipa”, “O Show da Luna!”, “Raone”, “Se a vida te der um anzol”, “Bússola”, “Estranhos de Vermelho”, “Jovem que desceu do Norte”, “Mãtãnãg, a Encantada”, “The Other” e “Vestido de Azul”.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Cine Caramelo será realizado de forma totalmente online entre 19 e 29 de agosto. Acompanhe o Cine Caramelo pelo Instagram ou site oficial.

O menino e o Ovo



Fazendo parte do Box de Curtas 2019, “O Menino e o Ovo” acompanha a personagem Joana, interpretada pela atriz mirim Maria Luiza Tozato, que fica instigada a tentar descobrir se ao colocar um ovo no asfalto de Cuiabá é realmente possível que frite.



Ao Olhar Conceito, Juliana contou que a ideia sempre foi brincar com o calor cuiabano, mas durante a gravação houve um imprevisto. Durante os três dias de gravação, o município foi marcado por chuvas e também temperatura fria, mas no fim os empecilhos acabaram se tornando fundamentais para a definição de alguns pontos estéticos.

“Ele foi feito junto de outros dois filmes. A gente rodou em 2019, aqui em Cuiabá. Foram três dias de filmagem”, detalha sobre a produção. “O filme é todo baseado nessa história do calor de Cuiabá, mas naqueles dias choveu quase sempre. A gente teve que filmar com temperatura fresquinha. Teve um dia que estava até frio. Pensei: ‘como vamos filmar o calor de Cuiabá com esse frio?’. [No fim] até contribuiu para o filme. Acabou definindo algumas coisas de estética”, conta.