Cultura 28/06/2021 15:14 Dionéia Martins I Assessoria Secretária de Cultura Elisa Gomes busca investimentos em Cuiabá Foto: Divulgação A secretária de Cultura e Juventude de Alta Floresta, Elisa Gomes Machado esteve na capital do Estado em busca de recursos para equipar o Teatro Agostinho Bizinoto e a praça da cultura. Acompanhada do Secretário de Governo, Gestão e Desenvolvimento, Robson Quintino, da primeira-dama e gestora do projeto “Eu Amo e Cuido de Alta Floresta” Vilma Gamba e do diretor de Cultura e Juventude, Valdir Garcia Jr. Durante dois dias a comitiva cumpriu agenda extensa e produtiva em diversos órgãos. Em Cuiabá a Secretária tratou de alguns projetos importantes para o município, na agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, foi reivindicado mais editais para atender a classe artística que foi prejudicado pela pandemia, além de edital que atenda o poder público. Segundo o secretário Beto Dois a Um, ainda este ano sairá um edital que permitirá equipar o teatro Agostinho Bizinoto e o patrimônio histórico como o avião Douglas DC-3. Elisa Gomes ainda aproveitou a viagem para solicitar do departamento de patrimônio histórico e a da biblioteca estadual capacitação para os servidores do município. “Ficamos satisfeitos com a recepção que tivemos, e ainda este ano uma equipe do patrimônio histórico virá a Alta Floresta fazer um levantamento e treinar os nossos servidores, foram dois dias muito produtivo e vamos aguardar que as promessas se concretizem”, enfatizou a Secretária. EMENDAS PARLAMENTAR Na Assembleia Legislativa estiveram reunidos com o deputado Nininho, que imediatamente atendeu a solicitação de uma emenda para a realização do 32º FESCAF no valor de cinquenta mil reais, e ainda foi protocolado um projeto de iluminação da praça da cultura e um parquinho infantil. O recurso do Fescaf já foi empenhado e está em processo de liberação. O 32º FESCAF está previsto para acontecer entre os dias 26 à 28 de agosto de 2021. Junto ao deputado estadual Prof. Allan Kardec, foi solicitado uma emenda no valor de trezentos mil reais, esse valor garantirá a aquisição dos equipamentos de sonorização e iluminação do Teatro Agostinho Bizinoto, “o deputado sinalizou positivamente para esse projeto, agora vamos aguardar, estamos na expectativa de outros projetos que foram encaminhados para a bancada federal e senadores”, pontuou Elisa Gomes.

