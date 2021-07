Cultura 01/07/2021 13:32 Dionéia Martins I Assessoria Alta Floresta: Inscrições para o concurso de desenho termina nesta sexta-feira (02.07) As inscrições para o Concurso de Desenho – Edição 2021 realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Alta Floresta encerram nesta sexta-feira (02.07). Os alunos da rede pública e privada interessados podem pedir informações com os professores de artes, na secretaria da escola ou por meio do telefone 3521 -9880. O regulamento está disponível no site www.altafloresta.mt.gov.br. O Concurso Municipal de Desenho com o tema A CRIANÇA E O BRINCAR, tem o objetivo de estimular a reflexão sobre o problema do trabalho infantil e suas consequências, e a importância da brincadeira para a formação cidadã. Além de premiar os melhores trabalhos a ação ainda resultará na exposição dos desenhos na Galeria de Arte “Inês Grade” de 12 de julho à 13 de agosto de 2021. O Concurso Municipal de Desenhos apresenta 3 categorias, nas quais os participantes serão premiados: 1º ao 3º ano (1º Ciclo); 4º ao 6º ano (2º Ciclo); 7º ao 9º ano (3º Ciclo), ao todo serão nove desenhos premiados, cada aluno poderá participar com um único trabalho. Os desenhos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura e Juventude (Travessa Wagner Roberto Marinho, 56, Canteiro Central) até a data limite de 02 de julho de 2021. O horário de atendimento é de segundas às sextas-feiras das 07:00 – 11:00 | 13:00 – 17:00.

