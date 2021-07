Cultura 12/07/2021 14:15 Carlos Alberto de Lima/Assessoria Alta Floresta: Secretaria de Meio Ambiente e Bombeiros Militar finalizaram Curso de Brigadista Foto: Divulgação Sexta-feira, 09 de julho, doze dos inscritos na Secretaria de Meio Ambiente do município, pretendentes às seis vagas ofertadas a homens e mulheres com idade entre 18 e 59 anos para compor a Brigada Municipal no combate a incêndios, realizaram a ultima etapa do Curso de Brigadistas. Durante os três dias do curso (quarta, quinta e sexta-feira) ministrados por bombeiros da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (7ª CIBM) os postulantes às seis vagas receberam diversas informações e treinamento sobre combate à incêndios. Na finalização do curso para escolher os seis melhores classificados, com a utilização de mangueira de duas polegadas e meia com engate redutor, os 12 , candidatos se dividiram em equipes e com bombas costais e abafadores realizaram um simulado de incêndio numa área particular próxima ao 8º Batalhão de Policia Militar na MT-208. Segundo a secretaria de Meio Ambiente do Município os doze participantes receberão os certificados do Curso de Brigadista, sendo que os seis melhores pontuados serão convocados, por meio de edital, como novos integrantes da brigada municipal, para um período de quatro meses com um salário de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) mensais.

