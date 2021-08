Cultura 10/08/2021 04:38 Exposição na OAB-MT homenageia artista mato-grossense Adir Sodré Em homenagem à vida e à obra de Adir Sodré, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e o Instituto Mário Cardi, realizam uma exposição com 55 obras do artista plástico. A mostra será inaugurada nesta terça-feira, 10 de agosto - data em que se comemora um ano da morte de Adir -, às 16h, na Galeria Silva Freire, localizada na sede da OAB-MT, com cerimônia em homenagem ao artista. A exposição é organizada pelos advogados Murillo Espínola de Oliveira Lima, Ozana Baptista Gusmão e Ussiel Tavares em parceria com amigos do artista plástico e conta com curadoria de Gervane de Paula e Carolina Marcolino, além de fotografia de Fred Gustavos e textos de Laura Giseli Galvão Antunes Navarro Sanches. Toda a mostra é coordenada pela artista plástica Dayse Estrá e ficará disponível na OAB-MT até 10 de outubro. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, destaca a importância da obra do artista e do seu legado para as artes. “Adir foi um grande artista, tanto que seu talento ultrapassou as fronteiras de Mato Grosso, tendo exposto seus trabalhos em galerias de vários países. Era um artista cheio de humanidade, e a transportava para suas obras, sempre intensas e cheias de cores. A OAB-MT está honrada em oferecer à toda a sociedade, na data em que marca sua morte, esta exposição que é, acima de tudo, uma homenagem à sua vida e à sua importante contribuição para a arte e para a cultura. Convidamos a todos para prestigiarem”, afirmou Leonardo. O artista - Adir Sodré de Souza nasceu em Rondonópolis e vivia em Cuiabá desde os 15 anos de idade. Na capital, tornou-se um artista renomado, com obras que traziam elementos regionais e também críticas sociais. Durante sua carreira, além de compor dezenas de exposições no Brasil, teve seus trabalhos expostos na França, Estados Unidos e Japão. Adir Sodré faleceu em 10 de agosto de 2020, aos 58 anos, em Cuiabá, vítima de um infarto.

