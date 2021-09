Cultura 21/09/2021 10:19 Assessoria SMCJ Secretaria de Cultura abre inscrição para cursos gratuitos Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Alta Floresta, abriu inscrições para os cursos gratuitos. Os interessados em participar das aulas de fanfarra, canto e artes visuais, terão até o dia 15 de outubro de 2021 para se inscreverem. No total serão 130 vagas serão disponíveis no período matutino e vespertino. A principio serão ofertadas 60 vagas para aulas de canto, 30 vagas para artes visuais e 40 vagas para fanfarra, para alunos a partir dos 10 anos devidamente matriculados em escolas públicas ou particulares. Os cursos terão duração mínima de um ano. O cadastro para as aulas está sendo feito de forma online através de um formulário disponibilizado para preenchimento no site da Prefeitura e na página oficial da Secretaria de Cultura e Juventude no Facebook até o dia 15 de outubro, sexta-feira. O candidato aprovado receberá um comunicado via e-mail e por mensagem de WhatsApp com as informações para comparecer na Secretaria de Cultura e Juventude acompanhada de um responsável (se menor de idade) e deverá apresentar os documentos solicitados para efetivação da matrícula. Vale ressaltar que serão respeitados todos os protocolos de proteção contra a COVID-19. Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 66 3903-1027, ou pessoalmente na com a Secretaria de Cultura e Juventude localizada na praça do avião, centro de Alta Floresta.

