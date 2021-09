Dentre as tantas produções culturais possibilitadas pela Lei Aldir Blanc, uma delas é o livro “Fábricas de Palavras”, proposto pelo artista Fernando Aparecido de Jesus Nunes. A obra foi proposta a partir de um conto de mesmo nome de autoria do ator Ronaldo Adriano. O lançamento da obra será realizado em evento virtual, transmitido do Espaço Cultural TEAF, no dia 26/09/2021. Interessados poderão acompanhar o evento no canal do You Tube do Teatro Experimental (https://www.youtube.com/channel/UC28qNSpOrOhnRzi960ru7Tg). O projeto é apoiado pelo Edital de Seleção Pública MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer – SECEL.

Fernando destaca que se trata de uma obra inédita, cujo o conto que originou foi escrito em 2018. Aponta ainda que é uma obra direcionado para o público infanto-juvenil e que sua produção se deu com arte final e colorização feitas de forma digital. Quanto a história, o autor do conto, Ronaldo Adriano, esclarece que o mesmo se refere a uma reflexão sobre o ser humano e sua preocupação com o outro, abordando a questão de “pessoas que vivam em condições de violência doméstica e afastadas do convívio familiar em casas de abrigo”.

Quanto a distribuição dessa obra, Fernando esclarece que foram produzidos 800 exemplares e que serão enviados exemplares para a biblioteca pública e bibliotecas comunitárias de Alta Floresta e à Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça. Além disso, 320 unidades serão doadas para duas instituições de Alta Floresta que se dedicam a abrigar crianças e adolescentes em situação de abandono, ou vítimas de violência doméstica, para que as mesmas possam arrecadar fundos para manutenção de suas atividades. Ainda, para o público geral, exemplares serão disponibilizados para venda a preços acessíveis e poderão ser adquiridos na Papelaria Florestana, no Espaço Cultural TEAF ou com os próprios autores.

FILME:

O conto ainda deu origem a um curta-metragem que tem o mesmo nome e deve ser lançado ainda no último trimestre de 2021. O filme foi dirigido por Ronaldo Adriano e é uma adaptação do conto, que explora a magia do audiovisual para potencializar a mensagem contida no conto e alcançar os mais diferentes públicos.