Cultura 11/10/2021 11:23 Alta Floresta: espetáculos teatrais têm exibições gratuitas na internet de 15 a 17 de outubro Todo mês Sangra - Crédito_Miguel Anjo O Teatro Experimental de Alta Floresta, exibe neste próximo final de semana – dias 15, 16 e 17 -, três espetáculos teatrais em seu canal do Youtube de forma totalmente gratuita. As exibições integram o projeto ‘Temporadas cênicas no Portal da Amazônia’ contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte 2019. Para Angélica Müller, atual presidente do grupo, as exibições são uma oportunidade para as pessoas que ainda não puderam assistir aos espetáculos de forma presencial e também para aquelas que não residem em Alta Floresta. “Estas exibições vão permitir que novos públicos tenham contato com as obras teatrais alta-florestenses”, diz. “Originalmente o projeto foi concebido para ser realizado de forma presencial, ao longo de 2020, mas com a pandemia do Covid-19 o projeto teve que ser reformatado e somente agora depois da aprovação destes ajustes é que estamos tendo condições de realiza-lo num formato misto”, diz Ronaldo Adriano, coordenador das atividades. Formato misto, pois além das exibições deste final de semana, serão realizadas em novembro e dezembro apresentações e intercâmbio com grupo teatral de forma presencial. “A pandemia impactou sobremaneira as atividades de vários setores, dentre eles o cultural. Não por menos que estamos propondo este debate numa roda de conversa que será realizada também em formato online, no dia 23 de outubro. Queremos com esta programação poder celebrar a retomada de nossas atividades”, finaliza Adriano. CONFIRA A PROGRAMAÇÃO Dia 15/10 às 20h – Exibição do espetáculo ‘Todo mês sangra’ do Teatro Experimental de Alta Floresta; Dia 16/10 às 20h – Exibição do espetáculo ‘Migraaantes ou Tem gente demais nessa merda de barco ou O salão das cercas e Muros’ do Fulcro Abstração Grupo de Teatro; Dia 17/10 às 19h – Exibição do espetáculo ‘concreto CONTRA-FLECHA’ do Teatro Experimental de Alta Floresta; Dia 23/10 às 17h – Conversa online ‘Processos criativos em período pandêmico’ com integrantes do Teatro Experimental de Alta Floresta e Fulcro Abstração Grupo de Teatro Toda a programação será transmitida pelo Canal do TEAF no Youtube

https://www.youtube.com/c/TeatroExperimentaldeAltaFloresta SOBRE OS ESPETÁCULOS: TODO MÊS SANGRA Classificação: 14 anos | Gênero: Drama Sinopse: Uma mulher num momento de recortes, colagens e lembranças entorno de diálogos, que lhe permitem questionar e ressignificar sua vida de mulher na contemporaneidade. A poesia está em ser mulher e respeitada por isso. Nesta encenação, através da dança, a violência contra a mulher é o mote apontado em agressões físicas diretas e agressões silenciosas. TODO MÊS SANGRA alerta a distinção entre realidade ficcional e proximal. Por conotação, entre vida e jogo, entre realidade e representação. Dançar para uma perspectiva de respeito. Ficha técnica: Direção e concepção: Clodoaldo Arruda | Coreografia: Clodoaldo Arruda/Processo Colaborativo | Assistência de direção: Ronaldo Adriano | Intérprete: Cassiane Leite | Iluminação: TEAF | Trilha sonora: Clodoaldo Arruda | Cenário: Clodoaldo Arruda | Figurino: Clodoaldo Arruda | Operação de Luz: Ronaldo Adriano | Operação de Som: Fernando Zílio | Projeto Gráfico: Fred Gustavos | Fotografias: Miguel Anjo | Produção: Fernando Zílio MIGRAAANTES OU TEM GENTE DEMAIS NESSA MERDA DE BARCO OU O SALÃO DAS CERCAS E MUROS Classificação: 12 anos | Gênero: Drama Sinopse: Migraaantes dá voz a um grito, denuncia um cinismo e revela uma condição compartilhada por mais pessoas do que normalmente se pensa. Baseada em notícias verdadeiras sobre as agruras vividas pelos migrantes que tentam chegar à Europa, esta é uma peça em que o absurdo da ficção é superado pela brutalidade do mundo real. Ficha Técnica: Realização: Fulcro Abstração Grupo de Teatro | Texto: Matéi Visniec | Encenação: Eduardo Machado | Assistência de direção: Jayana Mota e Leo Berlanda | Elenco (por ordem alfabética): Bruno Gregório (Traficante de Criança 1) | Geovana Bauli (Chakira) | Gustavo Domingues (O Presidente) |Jayana Mota (A Assessora) | Jonatans Nunes (O Homem da Maleta) | Julia Fernanda (Apresentadora 2) | Leonardo Berlanda (Traficante de Criança 2) | Lucas Nascimento (Ali) | Lucca Faria (O Homem Sorridente) | Marcus Balbino (O Coiote) | Martin Henrique (Elihu) | Mayla Ola (Apresentadora 1) | Samira Paola (A Dançarina com Véu) | Direção de Arte: Eduardo Machado | Concepção de Luz: João Vitor Marques | Figurino: Geovana Bauli/ O grupo | Maquiagem: Mayla Ola e Julia Alberguini | Pesquisa Trilha Sonora: Charles Alexandre | Cenotécnicos: Daniel e Paulo | Montagem de Cenário e Luz: Gean nunes, Gustavo Domingues, Lucca Faria, João Vitor Marques, Eduardo Machado | Motoristas: Adão Ferreira e Onilson Pinto da Silva | Som Direto: Jussara Klaus | Captação de Vídeo e Direção de Fotografia: Daniel Oliveira e Fernando Souza | Montagem e Edição: Criativa Vídeo Produtora | Produção Executiva: Leo Berlanda/ O Grupo | Foto: Vanessa Bispo concreto CONTRA-FLECHA Classificação: 14 anos | Gênero: Drama Sinopse: O espetáculo entrecruza memórias, histórias, achados e inventos para tratar de explorações, ganâncias, contradições e batalhas. Cada um derramando o suor do próprio rosto ou usufruindo do suor alheio, segue perseguindo o seu objetivo de vida, buscando a realização dos seus sonhos, a construção das suas histórias, que assim como são deles, também são nossas. Ficha técnica: Montagem: TEAF | Encenação: Eduardo Machado | Dramaturgia: Lúcio Pessoa | Atuação: Angélica Müller, Gean Nunes e Ronaldo Adriano | Assistência de direção: Patrícia Pereira | Preparação corporal: Clodoaldo Arruda | Cenários e adereços: O grupo | Figurino: Bugre Arisi | Trilha Sonora (criação e execução): André de Castro Pereira | Iluminação: O Elenco | Operação de luz: André Nunes | Direção de produção: Elenor Cecon Júnior | Assistência de produção e contra-regragem: Cassiane Leite | Fotografia e Assessoria de comunicação: Junio Garcia da Silva | Projeto Gráfico: Robson Quintino | Mídias sociais: Elenor Cecon Júnior e Junio Garcia da Silva

