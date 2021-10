O dia 27 de outubro foi escolhido como a data de lançamento do documentário produzido em Alta Floresta para homenagear Agostinho Bizinoto. Através de uma parceria com Cine Floresta, uma sessão especial será realizada às 21 horas para um público convidado, sendo esta a entrega pública oficial do filme para a comunidade, considerando que o mesmo foi produzido através do projeto cultural “Agostinho Bizinoto” proposto por Ronaldo Adriano e aprovado junto ao Edital Nº 04/2020/SECEL/MT – Conexão Mestres da Cultura, referente a aplicação da Lei Aldir Blanc.



O diretor do Documentário, Ronaldo Adriano, esclarece que o nome escolhido para o filme foi “Um semeador de Arte e Cultura – Agostinho Bizinoto” e que está muito feliz com o resultado e a sessão de lançamento do mesmo. O diretor ainda esclarece que esta primeira sessão será restrita e com convites considerando as limitações do espaço do cinema e o cumprimento das regras sanitárias de acordo com a atuação do cinema no período de pandemia. Informa ainda que, futuramente, novas sessões abertas serão realizadas no Espaço Cultural TEAF para comunidade em Geral.



O filme documentário, que contou com a participação de mais 30 pessoas, entre atores sociais e equipe de produção, é para Ronaldo “Um documentário de Alta Floresta e que Alta Floresta está nesse documentário, a cidade sendo contada”. Ele ainda esclarece que o filme “É uma homenagem para Agostinho e é também um pouco da história da cidade, um pouco da história da ocupação do Norte do Estado, é um pouco da história do teatro que se produz aqui e também um pouco da história do teatro brasileiro e mato-grossense que tem uma trajetória que se constrói aqui e Agostinho é personagem central dessa história”.



Sobre as expectativas em relação ao longa-metragem, Ronaldo Adriano esclarece que espera que o mesmo possa despertar conversas e se desdobrar em discussões. Através do filme, segundo o diretor, espera-se que as pessoas queiram saber um pouco mais sobre Agostinho, uma vez que, a produção não esgota a história de Agostinho, “a gente pega um aspecto da vida dele, um fragmento da vida de uma pessoa que foi muito importante em vários campos”.



Além da primeira sessão que acontece nesse dia 27 de outubro e as demais sessões que serão realizadas no Espaço Cultural TEAF posteriormente, o Diretor esclarece que o documentário participará de editais disponíveis de Festivais do gênero.



PODCAST:

Junto ao documentário foi produzido também o Podcast com 18 episódios denominado “MESTRE DA CULTURA: AGOSTINHO BIZINOTO, cujos episódios estão sendo disponibilizados através da plataforma Anchor (https://anchor.fm/dashboard) e pelo Spotify desde o dia 31 de agosto de 2021, e que são uma produção a partir da lógica do documentário, com entrevistas aos atores sociais que compuseram o longa-metragem, disponíveis gratuitamente para toda a população.