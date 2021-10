Cultura 26/10/2021 16:03 Nove artistas mato-grossenses participam do 14º Salão do Artesanato em Brasília Cerca de 500 artesãos de todos os estados brasileiros vão participar do Salão, um dos maiores eventos do setor no País Nove artesãos mato-grossenses vão participar do 14º Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras, que ocorre de 27 a 31 de outubro, na arena de eventos do Pátio Brasil Shopping, em Brasília (DF). Eles serão acompanhados pela equipe do programa de Artesanato Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT). O grupo levará até a Capital Federal peças com referências culturais do Estado. Dentre as mais conhecidas estão móveis entalhados em madeira e artigos produzidos por comunidades indígenas. Os artesãos do Estado vão se juntar aos cerca de 500 artesãos de todas as unidades da federação que participarão de um dos maiores eventos do setor, no País. O estande de artesanato mato-grossense vai contar com a presença de um artista indígena. Além de artesãos de Cuiabá (1), Várzea Grande (4), São José do Rio Claro(2), Barra do Bugres(1) e Canarana (1). Entretanto, os trabalhos apresentados durante o evento são de artesãos de 12 municípios diferentes. Neste ano, a novidade do evento é o espaço “Saber Fazer”, no qual três mestres artesãos de Mato Grosso vão produzir peças durante o horário de realização do Salão. O artista Alexandre Paes de Oliveira vai esculpir violas de cocho e as tecedeiras, Lucineide Antônia Pereira e Joilsen Pereira Oliveira, vão confeccionar, no tear, as famosas redes da comunidade de Limpo Grande. Esta é a primeira vez que o Salão terá rodada de negócios presencial e virtual, com lojistas nacionais e internacionais. A edição de 2021 tem um significado importante para os artesãos brasileiros porque marca a retomada das atividades comerciais pós-pandemia. Já que esses profissionais deixaram de expor e comercializar suas peças em feiras, desde março de 2019, devido às restrições decorrentes da pandemia da covid-19. O 14º Salão do Artesanato funcionará de quarta-feira a domingo, das 10h às 22h. A entrada é franca.

