Cultura 29/10/2021 17:06 Assessoria de Comunicação Prefeitura prepara o retorno do Festival da Canção de Alta Floresta Foto: Reprodução O Festival da Canção de Alta Floresta está de volta na grade de realizações da prefeitura neste ano de 2021, o evento a nível nacional retoma após quatro anos com a sua 32ª edição. Por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, a prefeitura de Alta Floresta traz de volta a tradição de valorização do músico local. O evento, que tem mais de R$ 18 mil em premiações, será constituído das modalidades “Composição Inédita” e “Interpretação”. A modalidade composição inédita é subdividia nas categorias: Sertaneja e MPB – Música Popular Brasileira. A modalidade “interpretação de músicas não inéditas” terá “categoria única”, sendo permitida a concorrência em qualquer estilo ou gênero musical. O período de inscrição inicia na próxima semana. O FESCAF será realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, com público presencial e virtual (com transmissão online em redes sociais).

