Cultura 05/11/2021 05:47 Paranaíta será palco do Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense Foto: Divulgação Pensando em proporcionar diversão e o incentivo cultural à população, a Prefeitura de Paranaíta através da Secretaria de Turismo irá recepcionar o Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense. O evento que acontecerá neste sábado, 06 de novembro, contará com dois espetáculos teatrais, um será apresentado as 16h00min no Lago Municipal com a peça “Estórias de Jardim” com duração de aproximadamente de 50 minutos classificação livre para toda a população. O outro espetáculo cultural “Todo mês Sangra” acontecerá no Salão de eventos da Assistência Social à partir das 20h00min com duração prevista de 40min, classificação indicativa 14 anos acima. A Cultura é extremamente importante para a sociedade, trazendo acesso ao conhecimento em diversas áreas com grande relevância para diversão e lazer da população.

Voltar + Cultura