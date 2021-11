Cultura 08/11/2021 10:40 Dayanne Santana | Secel-MT Edital Cine Motion irá contemplar 34 projetos do audiovisual mato-grossense As inscrições para o edital de audiovisual Cine Motion seguem abertas até 30 de novembro. A seleção pública irá contemplar 34 projetos, divididos nas categorias: curta-metragem, videoclipe, videodança e videoarte. Ao todo serão investidos R$ 3 milhões no setor. O edital é realizado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Em curta-metragem serão selecionados 10 projetos de ficção no valor de R$ 150 mil cada, 10 projetos de documentário no valor de R$ 100 mil cada e 2 projetos de animação no valor de R$ 80 mil cada. Na categoria videoclipe serão contemplados 8 projetos de R$ 30 mil, videodança serão 2 projetos de R$ 25 mil e a categoria videoarte selecionará 2 projetos de R$ 25 mil. Cine Motion foi o nome pensado para o edital de produção audiovisual. Segundo a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel-MT, Keiko Okamura, “o nome propõe um conceito de constante movimento da Secel em suas ações de fomento e desenvolvimento do setor audiovisual, incentivando a produção e ampliando oportunidades para novos realizadores, alimentando a cadeia produtiva e a produção em todos os territórios do nosso estado”. O processo de inscrição do Cine Motion é em duas fases. A primeira etapa é a pré-inscrição (preenchimento do formulário online). Os interessados precisam estar atentos, pois o edital tem dois formulários de inscrição, um para a categoria curta-metragem (ficção, documentário e animação) e outro para videoclipe, videodança e videoarte. A segunda fase é a entrega dos documentos junto ao protocolo da Secel. As inscrições só serão consideradas válidas caso o proponente cumpra as duas fases. Serviço Edital de seleção pública Cine Motion Período de inscrição: aberto até as 18h do dia 30 de novembro de 2021 Editais, anexos e formulários de inscrição AQUI Endereço: Av. José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), 510, Bairro Duque de Caxias, CEP: 78043-300 – Cuiabá-MT Informações: [email protected] / telefone: 65 3613 0240

Voltar + Cultura