Para quem ainda não teve oportunidade de ir ao teatro, a 9ª edição do Festival está andamento e tem ampla programação, tanto presencial quanto virtual, facilitando assim o acesso dos mais diferentes públicos. Desde o dia 05 de novembro, as apresentações estão acontecendo na Sede do Teatro Experimental (na Mostra Presencial) e através do Canal do Youtube do TEAF (na Mostra Virtual). Até o dia 15 de novembro, ainda estarão se apresentando no Festival os grupos nacionais: Celeiros das Antas (Brasília/DF), Solta Cia de Teatro (Cuiabá/MT), Casa Realejo de Teatro (Francisco Morato/SP), Heloísa Marina (Belo Horizonte/MG), Atuadores Ói nóis aqui tráveiz (Porto Alegre/RS), Teatro do Concreto (Brasília/DF), Comadança (Cuiabá/MT), Cia Pessoal de Teatro (Cuiabá/MT) e Clowns de Shakespeare (Natal/RN). Ainda, se apresentarão nos próximos dias, os espetáculos internacionais com o Grupo Yuyachkani, do Peru; Debora Correa, da Argentina; e do grupo Teatro O Bando, de Portugal.

As apresentações são gratuitas e os ingressos são disponibilizados uma hora antes dos espetáculos, uma vez que, há limitação quanto a quantidade de pessoas para atender a indicações sanitárias do município. Ronaldo Adriano, coordenador do Festival, esclarece que, por essa razão, os espetáculos estão sendo apresentados duas vezes, garantindo assim maior possibilidade de que as pessoas acessem as apresentações. Além dos espetáculos, o Coordenador relembra que acontecerão também mais quatro tertúlias teatrais, com espaço para o diálogo sobre as práticas teatrais e sobre os espetáculos que estão sendo apresentados.

A 9ª Edição do Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense é uma ação realizada com recursos da Lei Aldir Blanc através do Edital nº 06/2020/SECEL/MT – Circuito de Mostras e Festivais de Cultura.

PARANAÍTA e CARLINDA:

Ronaldo destacou ainda as atividades realizadas nos municípios vizinhos de Paranaíta e Carlinda no final de semana. Nessa edição o Grupo TEAF conseguiu ampliar as atividades e levou dois espetáculos para cada cidade, contemplando público adulto e infantil com os espetáculos. Durante as apresentações, a população compareceu e participou com muita animação e disposição. O Grupo Leite de Pedras, que apresentou o espetáculo “Estórias de Jardim”, avaliou entusiasmado a iniciativa do grupo em levar os espetáculos a estas cidades e se mostrou satisfeito com a recepção do público, destacando a acolhida da população e de toda a organização do evento, destacando a ousadia e persistência do TEAF em realizar o Festival nesse momento que ainda estamos em pandemia, levando a arte para os mais diversos espaços e públicos.