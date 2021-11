Cultura 24/11/2021 15:30 Café da manhã com pioneiros busca resgatar a história de Alta Floresta Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude promove nesta quinta-feira (25), o 1º Café da Manhã dos Pioneiros, um projeto que pretende valorizar a cultura local e resgatar as memórias dos primeiros anos de fundação do município. O ponto de encontro será o Parque dos Pioneiros no setor H/J, onde no passado foram plantadas algumas mudas de árvore, um novo plantio acontecerá. As mudas carregam o nome da família pioneira desbravadora. O dia do pioneiro é comemorado em 25 de novembro, instituído pela lei municipal nº 1579/2007. São considerados Pioneiros Desbravadores pessoas que chegaram ao município até o dia 18 de dezembro 1979, data de emancipação do município. Considerados pioneiros aqueles que chegaram até 31 de dezembro de 1986. Confira a Programação Dia do Pioneiro: Dia 25/11/2021 (quinta-feira) Horário 07h30 – Parque dos Pioneiros localizado nos setor H-J, serão plantadas árvores dos pioneiros e café da manhã compartilhado.

Horário 19h30 – Missa em ação de graças na Igreja Matriz. Dia 28/11/2021 (domingo) Horário 19h00 – Culto em ação de graças na Igreja Presbiteriana Renovada (ao lado da feira livre).

Voltar + Cultura