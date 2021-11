Nestes dias 27 e 28 de novembro, às 19h30 acontecem duas apresentações do espetáculo DOM QUIXOTE do grupo Teatro Experimental de Alta Floresta. As apresentações serão realizadas no Espaço Cultural TEAF, localizado na Perimetral Rogério Silva, N. 3747 e são totalmente gratuitas, sendo exigido apenas o uso de máscara e o cumprimento das medidas sanitárias exigidas pelo município. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo, considerando as limitações do espaço.

As apresentações de Dom Quixote são parte da execução do projeto “TEMPORADAS CÊNICAS NO PORTAL DA AMAZÔNIA” contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte 2019, consistindo na apresentação de espetáculos de Artes Cênicas com linguagem e públicos diversos e em formatos de difusão distintos, a realização de um intercâmbio cultural com grupo convidado e uma conversa online com outro grupo teatral convidado, que foram realizadas ao longo dos últimos três meses, esclarece Angélica Muller, presidente do TEAF e atriz que participa do espetáculo.

Para a atriz, a importância das apresentações está na promoção e acesso para a população bens culturais e artísticos produzidos nos níveis local, regional e nacional, bem como, ao próprio espaço cultural do Teatro Experimental, que já tem 33 anos de atividades. Nesse sentido, Angélica reforça o convite para todas e todos, para que prestigiem as apresentações e que conheçam o espaço, considerando ainda que a peça tem classificação livre para todos os públicos, logo, torna-se uma opção para o programa de fim de semana de toda a família.

SERVIÇO:

Espetáculo Dom Quixote – Projeto Temporadas Cênicas No Portal Da Amazônia

Dias 27 e 28 de novembro - às 19h30;

Espaço Cultural TEAF - Perimetral Rogério Silva, N. 3747 – AF/MT;

Mais Informações: @teatroexperimentalaf e [email protected]