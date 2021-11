Cultura 29/11/2021 11:15 Inscrição no edital de Audiovisual requer registro de roteiro Seleção pública da Secel conta com investimento de R$ 3 milhões; inscrições até 20 de dezembro Foto: Divulgação A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) reitera a necessidade do registro do roteiro/argumento para validação da inscrição no edital do Audiovisual 2021, o Cine Motion. A seleção pública conta com investimento de R$ 3 milhões para financiar 34 projetos, divididos nas categorias: curta-metragem, videoclipe, videodança e videoarte. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para registrar seus roteiros, tendo em vista que a representação em Mato Grosso do Escritório de Direitos Autorais (EDA) irá atender somente até esta data em 2021. O Escritório responsável pelo registro de obras está localizado na UNIC, que fica na avenida Beira Rio, no bairro Jardim Europa, em Cuiabá. Para realizar o registro das obras, os arquivos originais podem ser protocolados pessoalmente no EDA. Outra opção, para quem mora no interior, é o envio dos originais via Correios. Nesse caso, o Escritório encaminhará o comprovante de protocolo por e-mail quando receber a documentação. Assim como nos demais editais para fomento da economia criativa no Estado (MT Criativo e Games), as inscrições no Audiovisual podem ser feitas até 20 de dezembro. O processo ocorrerá em duas fases: pré-inscrição (preenchimento do formulário online) e entrega dos documentos no protocolo da Secel. As inscrições só serão consideradas válidas caso o proponente cumpra as duas etapas. Serviço Acesso ao edital: Audiovisual (Cine Motion) Período de inscrição: aberto até 20 de dezembro de 2021 Mais informações ou orientações: [email protected]

