Projeto Cultural realizado pelo Circo Teatro Sem Lona narra a história de um duende que busca salvar o Natal com linguagem lúdica e elementos circenses

O espetáculo “Era uma vez um Natal”, patrocinado pela Gazin Atacado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, será encenado gratuitamente nos dias 04, 05 e 06 de dezembro, nas cidades de Nova Bandeirantes, Alta Floresta e Guarantã do Norte, respectivamente.

Criado pela companhia independente “Circo Teatro Sem Lona”, o espetáculo circense narra a história do personagem principal, o duende Tem, que busca salvar o Natal resgatando os valores tradicionalmente natalinos. A história começa quando a personagem Tina, uma menina descobre que os presentes sumiram, e a comemoração não aconteceu porque as pessoas estão perdendo o sentido do Natal. Com a ajuda do duende, a menina começa uma viagem à imaginação buscando o verdadeiro sentido do Natal.

A peça é conduzida de forma lúdica e com uma linguagem totalmente circense, já que todos os atores são artistas de circo, e realizam durante o espetáculo números de acrobacias, malabarismo, equilibrismos, tecido acrobático, monociclo, dança, efeitos de iluminação, entre outros.

O Espetáculo “Era uma vez um Natal” é itinerante e gratuito com dramaturgia acessível e compreensível a um público eclético. As apresentações têm qualidade artística aprimorada, utilizando uma linguagem simples e criativa que valoriza as características visuais, já que se trata de um espetáculo ao ar livre.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

Há 25 anos a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

A “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Com cerca de 350 espetáculos por ano em seu portifólio, a companhia já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais, promovendo a democratização da cultural a um público plural.