Cultura 07/12/2021 16:05 Assessoria | PMAF 32º Fescaf movimentou cenário cultural em Alta Floresta Foto: Divulgação Realizado no Rotary Clube nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, o 32º Festival da Canção de Alta Floresta. Com presença de público e transmissão via redes sociais, o festival mostrou alto nível de apresentações nas categorias composição inédita Música Popular Brasileira e Sertaneja, além de interpretações. Uma breve homenagem à Agostinho Bizinoto, Paulo Roberto Paulinho e Renan Dimuriez, pessoas importantes que deram vida ao Festival e a cultura alta-florestense, marcou a noite de abertura do festival com muita emoção. Ao todo foram 55 inscrições selecionadas para participação no Festival, em três noites, esta edição teve R$ 18 mil em premiações. A participação de artistas e torcida sagraram o retorno do Festival da Canção de Alta Floresta. Os vencedores do 32º FESCAF foram: Modalidade composição inédita na categoria MPB – Música Popular Brasileira. 1º Lugar com a composição: Sinal dos tempos, de Lôids Drucila dos Santos. Intérprete: Lôids – Alta Floresta/MT.

2º Lugar com a composição: Corpo Fechado, de Luthemberg Gomes Peixoto. Intérprete: Luth Peixoto – Cuiabá/MT.

3º Lugar com a composição: Nunca Deus Renunciar, de Adriano Ferreira Freire. Intérprete: Maninho e Raiza – Alta Floresta/MT. Na Modalidade Composição Inédita na Categoria Sertaneja. 1º Lugar com a composição: Retirante, de Luthemberg Gomes Peixoto. Intérprete: Luth Peixoto – Cuiabá/MT.

2º Lugar com a composição: Regresso, de Odair José Vieira. Intérprete: Pablo e Odair – Alta Floresta/MT.

3º Lugar com a composição: Bicho Solto, de Lôids Drucila dos Santos. Intérprete: Lôids – Alta Floresta/MT. Na Modalidade Música Não Inéditas na Categoria Interpretação. 1º Lugar com a música: Balada de Gisberta. Intérprete: Márcia Hypólito – Alta Floresta/MT.

2º Lugar com a música: Não Pare. Intérprete: Fernanda dos Santos Alves Gomes – Alta Floresta/MT.

3º Lugar com a música: A Gueda. Intérprete: Soila Savaris – Alta Floresta/MT.

