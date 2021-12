Cultura 09/12/2021 07:43 Cantor e compositor Éden Costa lança álbum inédito e realiza workshop de produção musical O projeto “Composições da Vida”, selecionado no edital MT Nascentes, reúne 11 canções Éden Costa - Foto por: Gabriel Lesko Ocorre nesta quinta e sexta-feira (09 e 10.12) o I Workshop de Produção Musical de Poxoréu, com os mediadores Éden Costa e Gigio Keyboards. O evento será transmitido pelo Facebook, a partir das 15h. A ação integra o projeto Composições da Vida, selecionado pelo edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Além dos workshops o projeto contempla o lançamento do disco “Composições da Vida”, com 11 canções inéditas do cantor e compositor Éden Costa. O evento será no domingo (12.12), às 19h, pelo Facebook, e contará com a participação dos artistas Pamella Viola e Karoline, Gabriel Noleto e Roger Marcelo, Mylene e Willian Xavier, Paulo Sérgio, Wagner Souza, e o grupo de catira Os Diamantes. Natural de Poxoréu (MT), Éden idealizou diversas ações culturais em Mato Grosso. O seu primeiro disco é dedicado aos pais Darcy Barbosa e Zilda Costa de Lima. “Algumas canções foram compostas em 2014 e uma boa parte foi feita já no isolamento da pandemia. Fico muito feliz e realizado por começar a minha carreira musical ao lado de tanta gente boa e talentosa. Grandes amigos da música, que o público vai gostar muito”, afirma Éden Costa. Serviço Projeto “Composições da Vida” Workshop de Produção Musical: dias 09 e 10 de dezembro de 2021, às 15h Lançamento do disco Composições da Vida: 12 de dezembro de 2021 (domingo), às 19h Transmissão pelo Facebook Composições da Vida

Voltar + Cultura