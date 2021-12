Cultura 13/12/2021 14:53 Projeto oferece formação cultural para afrodescendentes O projeto “InterPretativas: políticas afirmativas para cultura” começa a executar, nesta segunda-feira (13.12), oficinas de formação cultural para afrodescentes que atuam na economia criativa. São quatro capacitações gratuitas e oferecidas online, uma por dia, até quinta-feira (16.12). As inscrições ainda estão abertas. Selecionado no edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), com recursos da Lei Aldir Blanc, o projeto oferece oficinas de elaboração de portfólio, comunicação e divulgação de projetos da cultura afro, produção de festivais de cultura negra e, também, elaboração e gestão de projetos. As capacitações serão oferecidas no período noturno, a partir das 18h, e contam com facilitadoras especialistas em comunicação, marketing, organização de eventos, produção e gestão cultural. “Trata-se de uma iniciativa afrocentrada, feita com e para as pessoas negras, por compreender as nossas especificidades. Há uma grande necessidade de promover formação e informação, para que as pessoas negras escrevam seus próprios projetos, disputem editais e tenham acesso ao fomento”, destaca a proponente Jackeline Silva. As oficinas integram a segunda parte do projeto “InterPretativas: políticas afirmativas para cultura”, que, num primeiro momento, buscou fomentar uma reflexão sobre a importância das políticas afirmativas para promover a equidade de acesso aos bens culturais. Para isso, foi realizado um encontro no mês de outubro, no Centro Cultural Casa das Pretas, centro histórico de Cuiabá. “Existem contratantes – de diversas áreas – que invisibilizam a nossa experiência, talento e habilidades profissionais. No setor cultural, eu já ouvi algumas pessoas dizerem ‘não encontrei pessoas qualificadas’. É cômodo fazer de conta que nós, negros, não trabalhamos com competência. E esse apagamento tem nome: racismo”, complementa a proponente do projeto.

