Cultura 20/12/2021 06:54 Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Cuiabá no final de semana Foto: Divulgação A Caravana Iluminada da Coca-Cola passará pela capital mato-grossense no próximo sábado (18) e domingo (19), em uma rota e horário não divulgados para evitar possíveis aglomerações. A Caravana retorna à capital após quase dois anos em razão da pandemia do novo coronavírus. Os desfiles iniciaram em novembro e seguem até o próximo dia 21 de dezembro, percorrendo por 17 cidades de nove estados do Nordeste e Mato Grosso. Ao todo, os caminhões iluminados percorrerão mais de sete mil quilômetros com a presença do Papai Noel, seu trenó e renas.



“Estamos ansiosos para reencontrar o público e levar a magia do Natal por onde passarmos. Essa é a época do ano mais esperada por nós da Solar Coca-Cola e esse é um projeto que, de alguma forma, toca a todas as pessoas envolvidas na operacionalização das caravanas, assim como aquelas que cruzam com os caminhões durante o trajeto”, explica Cidinha Fávero, gerente de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.



A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola Brasil, que neste ano traz como conceito “A Magia Acontece”. O intuito da iniciativa é incentivar a gentileza humana, destacando a importância da solidariedade nos dias atuais.



“A Coca-Cola tem uma ligação significativa com essa época do ano, o que faz com que sejamos conhecidos por muitos como ‘a marca que criou o Papai Noel’. Desde a primeira campanha de Natal da marca, lá em 1920, até os dias de hoje, criamos campanhas que nascem de uma verdade do consumidor. Dessa vez, queremos celebrar a importância da conexão e empatia entre as pessoas”, conta Poliana Sousa, líder de Coca-Cola na América Latina.



Além da presença nas ruas, a magia do Natal também chega até o público por meio do aplicativo de Natal Coca-Cola. Com versões disponíveis para iOS e Android, o app vai notificar as pessoas na data que as Caravanas Iluminadas estiverem passando pela sua cidade. Para isso, é importante que o usuário esteja com a geolocalização ativada.



O público também terá acesso a playlist natalina, participar de games, produzir cartões postais, tirar fotos com o Papai Noel em realidade aumentada, entre outras funcionalidades possibilitadas pela ferramenta.

Voltar + Cultura