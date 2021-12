A edição digital da peça ‘Vai morrer, porco!’ foi contemplada no edital MT Nascentes, da Secel.

Estreia nesta quarta-feira (22.12) a edição digital da peça ‘Vai morrer, porco!’, produzida pelas companhias Teatro Plenilúnio e Solta Cia de Teatro. O espetáculo é uma releitura do clássico ‘Dois perdidos numa noite suja’, do dramaturgo Plínio Marcos, que já foi encenado tanto nos palcos quanto no cinema. A versão digital feita pelos grupos mato-grossenses foi contemplado pelo edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

A peça ‘Vai morrer, porco!’ estreou em 2019, no Festival Velha Joana, de Primavera do Leste, quando conquistou oito prêmios, incluindo o de melhor espetáculo. Outra apresentação foi feita em Cáceres, no mesmo ano. Com a pandemia, a temporada de exibição foi suspensa, e somente em outubro de 2021 foi possível retomar o trabalho, adaptando para as telas. O projeto, selecionado no edital MT Nascentes, foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc.

A peça ficará disponível no youtube do Teatro Plenilúnio por 24h, a partir das 19h do dia 22. Além da versão digital, o canal também irá transmitir um bate-papo com a equipe do projeto, relatando a experiência de adaptar uma peça teatral para as telas. O ator Ismael Diniz explica que a ideia de fazer essa nova leitura veio das trocas e vivências compartilhadas entre as duas companhias nestes últimos anos, além dos estudos de grandes nomes da dramaturgia nacional.

A nova versão da peça, assim como a edição original, traz uma reflexão sobre a sociedade que exclui os cidadãos. “O objetivo foi coletar materiais descartados, que hoje compõem nosso cenário, e também observar in loco a urbanidade das periferias e bairros mais afastados das duas cidades,” comenta Ismael.

Sinopse: Em ‘Vai Morrer, Porco!’, depois de fazerem bicos pela cidade, os personagens Tonho e Paco dividem um espaço insalubre onde, na frente do público, dormem, comem, bebem, se lavam e fazem planos. Neste local, seus conflitos materiais se tornam evidentes através de objetos que, para os cidadãos médios, têm pouca significância. É assim que um sapato se torna o estopim de uma relação que vive cotidianamente suas escaramuças de gato e rato. Esse processo de exposição visa aproximar ainda mais o público destes personagens.

Serviço

Estreia da versão digital de ‘Vai Morrer, Porco!’

Data: Quarta-feira (22.12), às 19h

Local: YouTube do Teatro Plenilúnio

