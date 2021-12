Neste dia 28 de dezembro acontece a première de exibição do filme curta-metragem “Fábrica de Palavras”, do diretor e produtor Ronaldo Adriano. Nessa sessão especial, que acontecerá às 20 horas no Espaço Cultural TEAF, o público poderá assistir uma produção genuinamente alta-florestense, estrelada pela atriz Tânia Farias, do grupo de teatro ‘Ói Nóis Aqui Traveiz’ – de Porto Alegre; pelo ator José Regino, do Celeiro das Antas – de Brasília; e pela atriz Luísa Ribeiro, de Alta Floresta.

A première será realizada em sessão aberta ao público, contudo, marca especialmente um momento de celebração e conclusão do projeto, junto a equipe de trabalho de produção do filme que contou com mais de 50 pessoas, divididas entre as equipes de produção, filmagem, camarim, administrativo e outros. Dessa forma, considerando as limitações do espaço e as restrições do período de pandemia, após essa sessão especial, novas sessões serão realizadas em 2022 para que o público geral também possa assistir ao filme.

O tema abordado pelo filme é a questão do abandono familiar e também a violência doméstica, sendo produzido a partir de uma crônica escrita também por Ronaldo Adriano. A produção, que se refere a aplicação da Lei Aldir Blanc no Estado de Mato Grosso, ligado ao Edital Nº 05/2020/SECEL/MT - MT Nascentes, pretende alcançar os mais diversos públicos, contudo, conforme esclarece o diretor da obra, tem como público-alvo imediato adolescentes e jovens.

As gravações do curta-metragem foram feitas no início de 2021, seguindo com as atividades de pós-produção, sendo concluídas com a première.