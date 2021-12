Cultura 28/12/2021 07:40 Vídeo e exposição virtual que homenageiam os irmãos Calhao serão lançados nesta terça-feira (28) Foto: Divulgação Será realizado nesta terça-feira (28.12) o lançamento do vídeo e exposição fotográfica do projeto “Os irmãos Calhao e a identidade cuiabana” contemplado no edital Conexão Mestres da Cultura – Marília Beatriz de Figueiredo Leite, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Os dois produtos artísticos homenageiam os irmãos Ulisses e Ernani Calhao e a contribuição dos dois na criação do Muxirum Cuiabano. O evento será transmitido pelo Facebook, às 19h, e contará com a presença dos homenageados e do diretor do filme Leonardo Sant’Ana. O filme resgata e contextualiza o Muxirum Cuiabano, importante acontecimento que contribuiu para a consolidação de elementos tradicionais, populares e ribeirinhos na iconografia da cultura mato-grossense. O vídeo tem pouco mais de 30 minutos e é composto por entrevistas dos irmãos e outras personalidades. “Ulisses e Ernani contam, por eles mesmos e por suas lembranças, as respectivas histórias de vida e militância na cultura, principalmente no movimento conhecido como Muxirum Cuiabano”, antecipa o diretor. A exposição reúne 39 fotografias que ilustram a trajetória do Muxirum. Estes registros históricos apresentam encontros, momentos marcantes e pessoas importantes para a criação e consolidação do movimento. A exposição ficará disponível por tempo indeterminado e pode ser acessado aqui. O movimento Muxirum é um neologismo que significa mutirão ou trabalho comunitário. Fundado em 1989, o movimento foi encabeçado por uma série de personalidades locais. O Muxirum se manteve ativo por quase uma década e tinha como propósito a salvaguarda de patrimônios imateriais e materiais de Cuiabá, mediante ações de divulgação, conscientização e valorização. Além dos irmãos Calhao, destacam-se Josephina Paes de Barros Lima, Wanda Marchetti, Adi de Figueiredo Matos, José Marciano Cândia (Pepito Cândia), Lucia Palma, Abel dy Anjos, Aníbal Alencastro, dentre outros artistas, pesquisadores, historiadores, políticos, agentes culturais, jornalistas, empresários, estudantes, funcionários públicos. O Muxirum também teve papel de destaque na preservação da memória arquitetônica da cidade, além da permanente luta pelo legítimo reconhecimento público de manifestações artísticas e culturais locais, como o siriri e o cururu, o rasqueado, a gastronomia, o “djeito” de falar, o artesanato, dentre outras formas de expressão que constituem a identidade local. Serviço Live de lançamento do vídeo e exposição fotográfica “Os irmãos Calhao e o Muxirum Cuiabano” Quando: 28 de dezembro de 2021, às 19h Transmissão via Facebook Irmãos Calhao e o Muxirum Site: https://muxirumcuiabano.wixsite.com/muxirumcuiabano *Com informações da assessoria

