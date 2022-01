Cultura 11/01/2022 17:07 Bernardinho vem a Cuiabá para falar sobre cultura da excelência em evento da Fecomércio-MT Na próxima semana, no dia 19 (quarta-feira), a Fecomércio-MT realizará uma palestra gratuita com o ex-técnico da seleção brasileira masculina de voleibol, Bernadinho, sobre a cultura da excelência. O evento será on-line e transmitido do auditório da federação a partir das 19h. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Fecomércio-MT pelo link da Bio. Na oportunidade, o multicampeão abordará temas como liderança e trabalho em equipe, relacionando as experiências ao longo dos muitos anos à frente das equipes com as quais trabalhou. Também dará destaque às referências e pessoas que o inspiraram, para seguir buscando a evolução contínua e a excelência em tudo que faz. Segundo o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, o evento, que será transmitido pelo canal da federação no Youtube, será uma oportunidade para aprender técnicas utilizadas por um grande líder de equipes. “Estamos iniciando mais um ciclo e, para isso, precisamos nos cercar de boas e novas possiblidades, sempre buscando excelência em nossas ações e serviços”, afirmou o presidente. Bernardo Rezende Bernardinho, como é conhecido, é ex-jogador, treinador de voleibol, economista e empreendedor. Como treinador, é um dos maiores campeões da história do voleibol, acumulando mais de trinta títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo seleções brasileiras feminina e masculina. Como empreendedor, possui diversos negócios de sucesso, incluindo a maior rede de academias de América Latina, restaurantes, bem como projetos sociais como o Instituto Compartilhar, que visa desenvolver jovens de comunidades carentes por meio do esporte.

