Cultura 19/01/2022 16:43 Secretaria de Cultura de Alta Floresta abre inscrições para quatro cursos da Escola de Artes A Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude está com as inscrições abertas para os cursos de teatro, canto, violão e fanfarra. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Cultura, que fica na praça da cultura, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 e das 13h às 17h. Para fazer a inscrição é necessário comparecer acompanhada de um responsável (se menor de idade) para efetivação da matrícula. Os cursos ofertados pela Escola de Artes são: Teatro (60 vagas), Fanfarra (30 vagas), Violão (60 vagas) e Canto (60 vagas) para um público-alvo a partir de 08 anos de idade. As aulas terão início no dia 07 de fevereiro de 2022. Todos os protocolos de proteção contra a COVID-19 estão sendo respeitados. Qualquer dúvida entre em contato com a Escola de Artes pelo telefone (66) 3521-1452 falar com a Leila.

